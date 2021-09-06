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«Не получили того, чего хотели»: планы Меган Маркл и принца Гарри рухнули

2021-й год для герцогов Сассекских стал не самым лучшим.

«Не получили того, чего хотели»: планы Меган Маркл и принца Гарри рухнули
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Герцоги Сассекские покинули королевскую семью 18 месяцев назад. С тех пор они запустили ряд амбициозных проектов, в том числе с ведущими мировыми платформами. Королевский комментатор Даниэла Эльзер заявила, что этот год они задумали провести, покоряя мир, однако он стал похож на «провал».

«Этот год стал провалом для них. Не надо брать в расчет рождение дочери и скандальные интервью. Этот год обещал стать самым большим и ярким для Гарри и Меган. Несмотря на все старания, они не получили того, чего хотели», — цитирует Express эксперта.

Добавим, ранее стало известно, что Меган и Гарри попросили королеву принять их в Лондоне. По информации западных таблоидов, герцоги Сассекские хотят крестить дочь в Виндзорском замке в присутствии ее прабабушки.

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