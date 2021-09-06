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Наслаждалась жизнью: стало известно любимое занятие принцессы Дианы и ее сыновей

Леди Ди погибла в 1997 году.

Наслаждалась жизнью: стало известно любимое занятие принцессы Дианы и ее сыновей
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья готовились заранее – в Кенсингтонском дворце в день ее рождения, 1 июля, был открыт памятник. Посмотреть на него могли все желающие, но только 31 августа – в день, когда леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.

Принцесса Диана с сыновьями
Принцесса Диана с сыновьями. Лондон, 1990 год. Фото: Global Look Press

С того момента прошло 24 года, а о самой любимой принцессе Великобритании продолжают говорить. Так, Us Weekly добыл ранее неизвестные факты, согласно которым выяснилось, что при жизни принцесса Диана любила проводить время со своими сыновьями на пляже.

«Ей нравилось находиться на пляже и смотреть, как ее мальчики занимаются виндсерфингом и плавают», — пишет издание.

Кроме этого, стало известно, что Диана была заядлой пловчихой и очень любила Карибское море.

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