Наслаждалась жизнью: стало известно любимое занятие принцессы Дианы и ее сыновей

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья готовились заранее – в Кенсингтонском дворце в день ее рождения, 1 июля, был открыт памятник. Посмотреть на него могли все желающие, но только 31 августа – в день, когда леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже.

С того момента прошло 24 года, а о самой любимой принцессе Великобритании продолжают говорить. Так, Us Weekly добыл ранее неизвестные факты, согласно которым выяснилось, что при жизни принцесса Диана любила проводить время со своими сыновьями на пляже.

«Ей нравилось находиться на пляже и смотреть, как ее мальчики занимаются виндсерфингом и плавают», — пишет издание.

Кроме этого, стало известно, что Диана была заядлой пловчихой и очень любила Карибское море.

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