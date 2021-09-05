Вечер с подругами: Анастасия Шубская в белоснежной блузке появилась на девичнике

Анастасия Шубская уже длительное время счастлива в браке с Александром Овечкиным. В свое время на свадьбе хоккеиста собрался весь свет высшего общества. Как известно, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» является обладателем многих престижных наград. Пара живет в США, но регулярно приезжает на родину. У них уже подрастают сыновья Сергей и Илья, но спортсмен мечтает о дочке.

Минувшее лето Шубская провела в Москве с сестрами. Она ездила отдыхать в Европу, но потом вернулась в Москву. Супруги с размахом отметили день рождения старшего сына. А 5 сентября жена Овечкина увиделась с подругами. Они устроили посиделки в ресторане с коктейлями. Анастасия предстала в белой блузке оверсайз. Она с радостью делала фото с подругами, общалась и веселилась.

К слову, Анастасия часто устраивает девичники. Она любит потанцевать. При этом возлюбленная хоккеиста предпочитает носить элегантные и лаконичные наряды.

Напомним, что дочка Веры Глаголеовой стала мамой во второй раз в мае 2020 года. Она быстро вернулась в форму. Все свободное время Шубская посвящает детям. Она водит старшего сына на занятия по хоккею, а вот младший наследник уже уверенно ходит, но не упускает возможности побыть на руках у родителей. Порой Анастасия отлучается, чтобы развеяться, но дети всегда находятся под присмотром близких или нянь.

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