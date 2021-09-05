«Вот это выход»: пополневшая Бузова в сверкающем боди оголила «сдобный орех» на сцене

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она часто оказывается в центре событий. Телеведущая привыкла, что за каждым ее шагом следят поклонники и хейтеры, но это ее не останавливает. Минувшим летом она постоянно ездила на съемки. Артистка побывала в Африке и Минске. При этом каждый раз она представала в дерзкий и порой откровенных нарядах.

Теперь Ольга находится в Москве, но пока не нашла время на отдых. Накануне она снова дала концерт, первый за долгое время. Артистка выбрала пикантный наряд для появления на публике. Она вышла на сцену в розовом боди со стразами и пайетками. Объемные плечи и бахрома украшали образ. Бузова танцевала и дефилировала на каблуках, демонстрируя длинные ноги. При этом она засветила прелести фигуры.

Для публики артистка исполнила несколько хитов. Она без стеснения двигалась на сцене. Примечательно, что еще летом телеведущая призналась, что поправилась. Однако это не мешает ей носить открытые наряды.

Поклонники признались, что Ольга произвела фурор. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее раскритиковали. «Вот это выход», «Безумно красивая», «Юбка вообще не нужна», «Трусики с бахромой? Оригинально», «В таком наряде походка должна быть не такой дерзкой», «Да, зачем вообще одеваться?», «Оля, скромность украшает, помнишь?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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