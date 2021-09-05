«Аллусь, держи вожжи»: Галкин в одних плавках эффектно засветил рельефное тело в море

Юморист проводит время на курорте. Он поделился кадрами с отдыха.

Максим Галкин уже длительное время состоит в браке с Аллой Пугачевой. Они не только поженились, но и обвенчались. Благодаря суррогатной маме у них появились дети Лиза и Гарри. Малыши с малых лет получали образование дома. А недавно родители проводили их во второй класс. Они учатся в гимназии, которая находится недалеко от деревни Грязь, где живет звездная семья.

Примечательно, что Галкин минувшим летом гастролировал. Он успел побывать на лазурном побережье, но всего несколько дней. Теперь юморист решил устроить себе отпуск и уехал в Европу. Артист успел погулять по старинным улочкам и заняться рафтингом. А теперь он поделился кадрами, на которых катается на водном велосипеде в одних плавках. Максим засветил рельефное тело. Он помахал оператору, но осталось секретом, кто его снимал.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 45-летний муж Примадонны. Многие одарили его комплиментами. «Накаченным телом в море», «Плавки не теряются?», «Как здорово выглядит, даже со стороны», «Как круто! Максим, вы там держитесь», «Аллусь, держи вожжи», «Алла точно любуется», «Ах какая вода, потрясающий цвет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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