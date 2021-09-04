Спортивная красотка: Валя Карнавал показала, как поддерживает фигуру

В одной из последних Stories личного микроблога певицы Вали Карнавал появилась фотография знаменитости в соблазнительной спортивной форме.

Валя показала, что занимается фитнесом даже дома. Карнавал устроила силовую тренировку. Спортивный инвентарь вокруг и фигуристая красотка — перед такой картиной не устоит даже бывший возлюбленный. К слову, после расставания с исполнителем Егором Кридом 19-летняя артистка готова встречаться даже с электриком.

Карнавал недавно призналась, что похудела на десять килограммов. Блогер исключила из рациона сладкое и мучное, а теперь занялась подкачкой мышц. По лицу Вали видно, как непросто ей приходится. Но певица не привыкла сдаваться, поэтому она продолжает совершенствовать фигуру.

Результатами тренировок Валя делится со своими подписчиками. Карнавал в розовом топе оголила плоский животик. А нежно-розовыми лосинами блогер подчеркнула рельефные ножки и ягодицы.

Напомним, ранее Валя Карнавал рассказала подробности своей личной жизни после расставания с Егором Кридом. Певица заинтриговала новыми серьезными отношениями и тут же раскрыла все карты — она влюблена в свою работу.

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