Ветер-предатель: Захарова в желтом платье на Корфу засветила трусики в полоску от купальника

Звезда не так давно проводила время в Греции.

Актриса Елена Захарова в Instagram разместила свои архивные снимки, сделанные минувшим летом на греческом острове Корфу. На кадрах она находится около моря. В какой-то момент подул ветер, и актриса не смогла скрыть свои трусики в полоску от купальника.

«Вернувшись в наши +7, буду вспоминать наш чудесный отдых на Корфу и выкладывать фотографии! Солнечного всем настроения и тепла!» Елена Захарова

«Ветер-предатель», «Сама ослепительна и фоточки как всегда – огонь», «Солнечная Леночка. Словно цыпленок взлетел», «Очень красивые получились фотографии», «Елена, вы просто само очарование. Так держать! На вас всегда приятно смотреть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Захарова была замужем за бизнесменом Сергеем Мамотовым. Этот брак звезды долго не продержался. В 2017 году она родила ребенка. У нее на свет появилась девочка. О своем избраннике Елена Захарова предпочитает не распространяться.

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