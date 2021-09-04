«Человек, которого все знают»: фотограф Пугачевой поделился школьным снимком Киркорова

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил раритетный кадр, на котором можно увидеть юного поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в школе. На снимке он вместе с одноклассниками третий слева в нижнем ряду. Будущий поп-король в пионерском галстуке.

«Мой сосед Максим разместил детскую фотографию из школы. Здесь есть человек, про которого практически все знают или слышали! Ну, кто это? Напоминаю, скоро — прямые эфиры».

Роман Родин

«Конечно, мы его узнали», «Филиппа не узнать просто невозможно», «Вау, какой раритет. Спасибо Роман за такую редкую фотографию», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров с золотой медалью окончил московскую школу № 413. После окончания учебного заведения он пытался поступить в театральный институт, но провалился на вступительных экзаменах. Позже с 1984 по 1988 год он учился в музыкальном училище имени Гнесиных, которое окончил с красным дипломом.

Смотрите также: