«Шикарная и без макияжа»: Настя Каменских соблазнила кадрами после душа

Певица позировала без косметики и с тюрбаном на голове.

На личной странице в Instagram артистка Настя Каменских разместила откровенное фото в банном халате и полотенце. Примечательно, что на лице артистки не было ни грамма косметики.

Исполнительница не скрыла покатые бедра в вафельном халате. Каменских вышла из душа и сделала эффектный снимок на балконе в лучах солнца. Настя позировала в наряде с запахом. Халатик слегка распахнулся и оголил сочные ножки жены шоумена Потапа.

Настя восхитила загорелой кожей. Артистка спрятала кудрявую копну волос под полотенцем-тюрбаном. А вот лицо не стала скрывать под слоем макияжа. Чистое лицо Каменских очень понравилось ее поклонникам. Фанаты Насти признались, что исполнительница хороша и без помады или румян. Естественная красота певицы пришлась им по вкусу.

«Шикарная и без макияжа», «Шоколад в зефире», «Ммм… Какая секси», «Вафелька», «Настя, что с макияжем, что без него — прекрасна», «Такая красивая», «Хороша», — написали взбудораженные фолловеры Каменских.

Напомним, ранее Настя подразнила поклонников кадрами из ванной комнаты. Певица запечатлелась обнаженной, купаясь в пене.

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