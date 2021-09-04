Кожаные акценты: Настя Каменских эффектно вильнула бедрами в обтягивающих брюках

Артистка устроила «жаркие» танцы в своей комнате.

Певица Настя Каменских исполнила танец бедер в одном из последних постов личного микроблога.

Жена шоумена Потапа облачилась в белоснежную укороченную водолазку и черные кожаные легинсы. Брюки из глянцевого материала плотно обтянули «гром»-бедра Каменских. Настя под энергичную музыку сделала несколько соблазнительных волн.

Выдающиеся формы Каменских подпрыгивали и красиво «рисовали» круги в воздухе. Певица поманила ладонями к себе. Босоногая Настя широко улыбалась, обнажив белоснежные зубки. Исполнительница танцевала на фоне туалетного столика. Он был завален баночками разного размера. Было видно, что Настя делала себе макияж. Артистка нанесла фиолетовые тени на веки для придания яркости своему образу.

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К слову, не только Настя Каменских отдает предпочтение кожаным брюкам. Невестка певицы Кристины Орбакайте тоже подчеркивает стройную фигуру с помощью обтягивающих кожаных изделий.

Алена Краснова скомбинировала кожаные легинсы с кроп-топом дымчатого оттенка и объемным кардиганом.

Напомним, ранее Настя Каменских в облегающих шортах-велосипедках засветила округлившийся животик. Поклонники артистки стали гадать, находится ли жена Потапа в «интересном» положении.

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