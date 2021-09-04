«Обалдели от такой Веры»: Брежнева в мокрых трусиках-галочках засветила свою «сдобу»

Вера Брежнева раньше выступала в группе «ВИА-Гра». Именно благодаря музыкальному коллективу она стала знаменита. А потом блондинка вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Со временем она построила сольную карьеру и стала одной из самых привлекательных исполнительниц в стране. Певица не раз украшала обложки глянца и даже участвовала в модных показах.

Этим летом Вера смогла отдохнуть в Греции, а также Италии. Теперь она снова гастролирует, но это не мешает ей общаться с поклонниками. 3 сентября артистка решила ответить на вопросы подписчиков и поделилась рядом архивных фото. Сначала она опубликовала кадры, на которых позирует в купальниках. На первом фото Брежнева сидела у бассейна в белом монокини с открытой спиной, оголив бедра. На другом кадре она предстала в розовом бикини с трусиками-шортиками. По ее словам, тогда на гастролях в Азии «обалдели от сексуальности», которую источала «ВИА-Гра».

Потом Вера опубликовала фото, сделанное этим летом. На этот раз певица позировала в топе из сжатой ткани и трусиках-галочках белого цвета. На ее животе блестела цепочка. Артистка загорала, только искупавшись в воде, поэтому ее намокшая фигура блестела. Она засветила все самые пикантные части тела.

Поклонники были сражены красотой 38-летней звезды. Многие отметили, что с годами она только похорошела. «Какая сочная», «Вы действительно ангел», «Как такою не любить», «Обалдели от такой Веры», «Бедра прям сдобные», «Какая вы роскошная», «Просто нереальная фигура», «У вас всегда был плоский живот, зависть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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