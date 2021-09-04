На стиле: Барановская в небесно-голубых шортах-бермудах и кожаной рубашке увиделась с Подольской

Юлия Барановская уже давно сама растит троих детей. После того, как ее бросил Андрей Аршавин, она нашла в себе силы, чтобы начать новую жизнь. Ей удалось построить карьеру телеведущей. Теперь она знакома со многими знаменитостями, часто ведет концерты и другие мероприятия, а также путешествует. Этим летом с сыновьями и дочкой отдохнула в Греции. А 1 сентября она отвела наследников в школу.

Примечательно, что Юлия также снимается в передаче «Модный приговор» и зачастую знает все о модных тенденциях. Не удивительно, что для появления на «Русском радио» она выбрала кожаный костюм небесно-голубого цвета. Телеведущая предстала в шортах-бермудах и рубашке оверсайз. Лук дополняли мюли Bottega Veneta. В студии она встретила Наталью Подольскую, которая пришла с сыном Артемием. Примечательно, что певица выбрала похожий наряд в желтом цвете.

«Сегодня был эфир на „Русском радио“ с Юлией Барановской и Максимом Приваловым. Взяла с собой Тему. Он конечно со своей детской непосредственностью пытался участвовать в разговоре и чуть не запорол эфир маме, но как я люблю когда он со мной. Слушали „Спутники“ и говорили обо всем», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились молодыми мамами. Многие одарили их комплиментами. «Наталья, Тема у вас суперский! Очень артистичный», «Какая Юля красотка», «Такие у вас классные наряды», «Удобно в таких шортах? Выглядят стильно», «Юля прям стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

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