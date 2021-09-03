«Очень откровенно»: Бородина в «голом» платье с ошеломительным декольте отметилась с мужчиной

Ксения Бородина является бессменной ведущей «Дома-2». Она работал с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой. Телеведущая не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому тратит деньги на дорогостоящие наряды и любит путешествовать. Но в этом году она пережила развод с Курбаном Омаровым. Они были вместе около шести лет. Даже ради дочки Теоны супруги не стали сохранять отношения.

Примечательно, что Ксения даже не думала грустить. Она стала регулярно выходить в свет, веселиться с подругами и петь в кароке. А несколько раз телеведущая была замечена с привлекательным холостяком, ресторатором, Гришей Эриком. Однако пока о личной жизни звезда не говорит и заверяет, что не спешит снова искать мужского внимания. А 3 сентября Бородина провела вечер в салоне красоты и увиделась со стилистом.

Она продефилировала в нюдоком кожаном платье миди с пикантным разрезом и очень глубоким декольте. Наряд дополнили туфли на шпильке Yves Saint Laurent. На плечи Ксения накинула кардиган и взяла молочную сумку с собой.

Она запечатлелась не только на улице, но и в машине. Телеведущая засняла себя и руки мужчины, который сидел за рулем. Он был в зеленой кожаной куртке. Поклонники предположили, что она отправилась на свидание. Наряд знаменитости их сразил.

«Как можно есть на ночь колбасу с хлебом и быть такой худенькой», «Красивая нереально», «Очень красивая, как всегда», «Как-то очень откровенно», «Даже грудь припудрила», «Грудь словно щас убежит», «Декольте нереальное», «Кто с вами в машине?», «Снова кутить?», «Вот это вы даете, красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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