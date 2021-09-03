«Пришелся очень кстати»: 53-летняя Стриженова похвасталась стильным плащом цвета металлик

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении. Она не скрывает, что профессия обязывает ее хорошо выглядеть, так как почти каждый день миллионы людей видят ее на экранах телевизоров. Для эфиров ей подбирают образы стилисты. Минувшим летом она носила как яркие жакеты, так и брючные костюмы. А вот в обычной жизни артистка часто выходит в свет и облачается в свои наряды.

Зачастую Екатерина отдает предпочтение нарядам, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. Но в начале этой осени телеведущая пополнила гардероб, отправившись на международную выставку моды Collection Premiere Moscow. Она не устояла и похвасталась своим новым плащом. Стриженова облачилась в платье длины мидакси и плащ с поясом расцветки металлик. Ее аутфит дополнили черные лодочки. Наряд подчеркнул тонкие щиколотки звезды.

«А плащик пришелся очень кстати», — заверила она.

Поклонники восхитились стилем Екатерины. Многие одарили комплиментами телеведущую. «Как тебе идет!», «Екатерина шикарная красавица», «Екатерина, во втором вы богиня! Цвет ваш! Красивая женщина», «Вам очень хорошо в нем», «Такие стройные ножки», «И цвет удачный, и фасон», «Статная современная леди», «Классная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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