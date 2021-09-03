«Намочила трусики»: Брежнева обнажила «сочный» бюст в лифе из маленьких треугольников

Вера Брежнева раньше выступала с группой «ВИА-Гра». Она смогла впечатлить композитора Константина Меладзе. Блондинка стала выступать с Надеждой Грановской и Анной Седоковой. Состав группы не раз менялся, но в итоге Вера начала строить сольную карьеру. Теперь она жена Меладзе и является одной из самых привлекательных исполнительниц в стране. До сих пор певица поражает публику пикантными образами.

Этим летом Вера не раз публиковала фото в бикини. А вот с наступлением осени она решила пообщаться с поклонниками и вспомнить прошлое. Артистка поделилась архивными кадрами, на которых показала, как выглядела в начале карьеры. Певица блеснула подтянутыми формами в белом купальнике. Лиф с маленькими треугольниками едва прикрыл ее упругий бюст. Брежнева позировала в душе, поливая себя струей воды.

На еще одном фото она предстала с коллегами по «ВИА-Гре». Пикантности кадру добавляло не то, что вес были в бикини, а рука Веры, сжимающая бикини.

Певица ввела поклонников в исступление откровенными кадрами. Многие также отметили, что с тех пор она ничуть не изменилась. «Вы что творите то, Вера Викторовна», «Какая красотка», «Была горячей и осталась горячей», «Неплохо зажигала в 20», «Эти формы всех с ума сведут», «Намочила трусики», «Богиня сцены», «Это формы бесподобны», «В душе намочила трусики», «Какой рельеф пресса», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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