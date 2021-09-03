«Готовится к турниру и выглядит бесподобно»: Жулин назвал вес молодой жены после вторых родов

Как отметил фигурист и тренер, он гордится своей супругой.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в Instagram разместил видеозапись со своей женой Натальей Михайловой. Фигуристка готовится к соревнованиям по танцам. Она находится в потрясающей форме и прекрасно двигается.

«Моя Наташа после рождения Аленки весила 85 килограммов. А сейчас готовится к турниру и выглядит бесподобно! Ребята, горжусь моей женой». Александр Жулин

«Красавица она у вас. Любви вам на долгие годы», «Она очень элегантная. Восторг вызывает ее пластика и движения», «Грациозная пантера. Очень красиво двигается. Хотя, чему удивляться — она же фигуристка», — заметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Наталья Михайлова — третья жена Александра Жулина. При этом она на 23 года младше своего мужа. У пары в семье подрастают две дочери. Екатерина появилась на свет в 2013 году, а вторая наследница — в апреле прошлого года. Также у Александра Жулина есть дочь Саша от фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

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