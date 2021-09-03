Словно две сестренки: Карина Андоленко поделилась редким снимком моложавой мамы

Карина Андоленко в Instagram разместила редкое фото со своей любимой мамой. Надо заметить, что родительница актрисы прекрасно выглядит. Дочери она годится в сестры.

«Доброе утро, мои дорогие! Сегодня один из самых прекрасных и важных дней для нашей семьи! Сегодня день рождение моей мамочки! Мамулечка, я тебя очень сильно люблю! Ни одних слов не хватит, чтобы передать всю палитру чувств, которую я испытываю! Пожалуйста будь здоровой, будь счастливой, будь такой же красивой!» Карина Андоленко

По словам Карины Андоленко, она желает матери долгих лет жизни. Пусть все ее мечты сбудутся. Как заметила актриса, родительница – ее сила, радость и опора. Она обожает совместные с мамой «вечера философии и юмора». Чувство юмора матери, как заметила Андоленко, спасет мир.

Напомним, что Карина Андоленко появилась на свет в 1987 году в Харькове. Ее мама Лариса Фалько по профессии сурдопереводчик.

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