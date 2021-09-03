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Маленькая красавица с флажком в руках: Татьяна Кравченко показала, как выглядела в детстве

Звезда сериала «Сваты» умилила красивым снимком.

Маленькая красавица с флажком в руках: Татьяна Кравченко показала, как выглядела в детстве
Татьяна Кравченко. Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты» актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram разместила свой детский снимок. На фотографии будущей звезде не больше десяти лет. В руках Татьяна Кравченко держит флажок. На ней симпатичное платьице. Судя по всему, снимок датирован самым началом шестидесятых годов прошлого века.

Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко. Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

«Многие второй день выкладывают детские фото. Присоединяюсь».

Татьяна Кравченко

Напомним, что Татьяна Кравченко получила широкую известность именно благодаря сериалу «Сваты». Она прекрасно исполнила роль Валентины Будько.

Прошедшим летом в Грузии были досняты седьмые «Сваты». Почти все главные герои собрались в Тбилиси. Картина, по предварительным данным, должна выйти на экраны в конце осени 2021 года. При этом главный режиссер Андрей Яковлев отмечал, что снимать продолжение «Сватов» он не планирует. История главных героев окончена навсегда. Между тем в Сети уже раздаются призывы снять восьмых «Сватов».

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