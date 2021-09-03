Маленькая красавица с флажком в руках: Татьяна Кравченко показала, как выглядела в детстве

Звезда сериала «Сваты» актриса Татьяна Кравченко в сторис Instagram разместила свой детский снимок. На фотографии будущей звезде не больше десяти лет. В руках Татьяна Кравченко держит флажок. На ней симпатичное платьице. Судя по всему, снимок датирован самым началом шестидесятых годов прошлого века.

«Многие второй день выкладывают детские фото. Присоединяюсь».

Татьяна Кравченко

Напомним, что Татьяна Кравченко получила широкую известность именно благодаря сериалу «Сваты». Она прекрасно исполнила роль Валентины Будько.

Прошедшим летом в Грузии были досняты седьмые «Сваты». Почти все главные герои собрались в Тбилиси. Картина, по предварительным данным, должна выйти на экраны в конце осени 2021 года. При этом главный режиссер Андрей Яковлев отмечал, что снимать продолжение «Сватов» он не планирует. История главных героев окончена навсегда. Между тем в Сети уже раздаются призывы снять восьмых «Сватов».

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