Глобальные планы: Меган Маркл «возвращается в Голливуд»

Пока герцогиня Сассекская находится в декрете по уходу за дочкой.

Прошлой осенью Меган Маркл и принц Гарри подписали выгодные сделки на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов со Spotify и Netflix. Прошел год, а герцоги Сассекские записали только один подкаст и объявили о том, что будут снимать докфильм об играх для военных и мультфильм. В начале лета пара стала родителями во второй раз и полностью посвятила себя новорожденной дочке, взяв декретный отпуск на пять месяцев.

«В скором времени мы узнаем об анонсе фильма. Это будет действительно захватывающая история, которая позволит побывать в Голливуде», — цитирует журналиста Омида Скоби Express.

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Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри в скором времени отправится в Лондон со съемочной группой Netflix. В течение нескольких дней герцог будет собирать материал для докфильма, а в перерывах навестит бабушку.

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