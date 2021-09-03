Есть сходство с маленькой Верой: жена Алдонина перестала скрывать лицо дочери от футболиста

Жена бывшего футболиста Евгения Алдонина, Ольга, в сторис Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии можно увидеть, как футболист ведет за руку свою младшую наследницу Анжелику, которой в ноябре нынешнего года исполнится два годика.

Любопытно, что Ольга Алдонина не стала закрывать смайликом личико своей дочери, как это делала ранее. Надо сказать, что у Анжелики есть общие черты со своей старшей сестренкой — Верой Алдониной. Это дочь футболиста от предыдущих отношений с певицей Юлией Началовой.

Напомним, что в семье у Евгения Алдонина также подрастает сын Артем. Мальчику в октябре нынешнего года исполнится уже пять лет.

Не так давно Евгений Алдонин размещал в соцсетях школьный снимок своей старшей наследницы Веры. Дочь покойной Юлии Началовой стала настоящей красавицей. Девушка в последние годы увлеклась пением. Она уже побеждала на различных музыкальных конкурсах, получая грамоты.

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