«Счастливее, чем когда-либо»: жена Ивана Телегина поделилась свадебными кадрами из Барвихи

Жена хоккеиста Ивана Телегина — Мария Гончар — в Instagram поделилась красивыми фотографиями с торжества со спортсменом. На кадрах пара абсолютно счастлива.

«Счастливее, чем когда-либо. 29.08.2021», — подписала снимки довольная Мария Гончар.

«Поздравляем вашу пару. Мы вас очень любим. Пусть ваша семейная жизнь сложится как можно удачнее», «У вас очень красивая пара. Берегите любовь!» «Примите наши поздравления. Совет да любовь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван Телегин до знакомства с Марией Гончар был женат на популярной певице Пелагее. У пары есть совместная дочь Таисия. Девочке четыре годика. В 2019 году звездная пара объявила о разводе.

больше по теме Платье выше колен и скромный букет калл: бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера Хоккеист Иван Телегин и его избранница Мария Гончар вступили в брак в одном из подмосковных ЗАГСов.

Отметим, что Мария Гончар — дочь миллионера из Нижневартовска. Она очень обеспеченный человек. При этом пара не стала устраивать пышную свадьбу, а расписалась в кругу близких в одном из ЗАГСов Подмосковья. Это произошло в Барвихе.

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