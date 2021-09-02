«Сюрприз удался»: Брежнева в костюме оверсайз цвета маренго появилась на модном показе в Киеве

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится проводить время с подругами и родными. Она раньше предпочитала не рассказывать о своей жизни и почти не публиковала семейные фото. Но этим летом певица пересмотрела свои взгляды. Она показывала, как отдыхала в Греции и делилась кадрами из Италии, где у нее есть дом. Артистке также нравится хвастаться своими нарядами.

Уже ни один год Вера дружит с дизайнером Катей Сильченко. Она живет в Киеве, где артистка бывает часто, так как там живет ее родня. 2 сентября певица рассказала, что устроила подруге сюрприз. Она тайно приехала на ее показ мод. Во время шоу Сильченко увидела Брежневу и не смогла сдержать восторга.

К слову, для такого случая звезда облачилась в костюм цвета маренго и кроссовки. На ее плечах был повязан джемпер. Брюки-бананы и удлиненный жакет оверсайз визуально делали Веру еще стройнее.

«Вы уже знаете, что я человек, который любит сюрпризы, в большей степени их делать. Сегодня мне тоже это удалось. На сутки я приехала в Киев по личному делу, и вспомнила, как несколько недель назад подруга пригласила меня на свой показ, но я точно знала, что в эти даты буду в другом городе, поэтому сразу отметила, что меня не будет. И вдруг именно 02.09 я оказываюсь здесь. И без предупреждения сохранила свой секрет, пришла на ее очень красивый показ, как раз тогда, когда она уже была занята за кулисами», — поделилась звезда. «Сюрприз удался», — отметила она.

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