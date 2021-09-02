«Как девятиклассник?»: Ирина Дубцова похвасталась красавцем-сыном в костюме

2 сентября певица Ирина Дубцова немного с запозданием поздравила школьников и их родителей с Днем знаний и показала поклонникам своего школяра. 15-летний сын выпускницы «Фабрики звезд» Артем в этом году пошел в девятый класс.

Ирина запечатлела молодого человека в костюме и в компании его директрисы. Похожий на маму юноша является обладателем высокого роста и длинных локонов. Подписчики певицы тут же отметили, что парень вырос красавцем.

«Какой у тебя уже богатырь сынуля», «Ого какой взрослый! Удачи и успехов!», «Копия мамы», «Тема — красавчик, юноша уже, не ребенок», «Чем вы его так выкормили? Мне кажется, он всю школу может унести в одной охапке…», «Какой у вас Артем взрослый, красивый, отличной ему учебы, успехов, здоровья, радости, сил!» — такие комментарии появились под постом Дубцовой.

Многие поклонники певицы оказались шокированы: только недавно, вроде, она пела на «Фабрике звезд», а тут у нее уже сын почти выпускник.

«Как девятиклассник? Боже, время остановись!» — написала певица Рита Дакота.

Напомним, что Ирине Дубцовой 39 лет. В 2004 году, когда ей было 22, она засветилась на «Фабрике звезд — 4» и тогда же вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына который сделал ей предложение во время одного из отчетных концертов. В 2005 певица выпустила свой дебютный альбом. а через год у нее родился сын. Брак с музыкантом артистка не смогла сохранить, а вот наследником очень гордится.

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