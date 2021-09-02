Максимальный акцент на талию: 53-летняя Стриженова предстала в юбке-футляре и корсете с поясом

Екатерина Стриженова уже давно работает на телевидении. При этом она успевает играть в театре. Практически каждый день телеведущая оказывается на работе. В свои 53 года она может похвастаться моложавым видом и достаточно стройной фигурой. А благодаря нарядам она подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Артистка не раз признавалась, что образы для эфиров ей подбирают стилисты.

Этим летом Екатерина часто предстала в костюмах и ярких жакетах. Также ей удавалось носить сдержанные платья. А вот с началом осени ее подобрали новые образы. Накануне телеведущая предстала в студии передачи «Время покажет» в белой блузке и черной юбке-футляре. Наряд дополнил корсет в тонкую вертикальную полоску с поясом, а также белые туфли-лодочки на каблуке. Гладкая укладка и алая помада завершали лук.

Ранее Эвелина Хромченко признавалась, что вертикальная полоска обладает эффектом стройности, а благодаря поясу Стриженова усилила акцент на талию.

Поклонники одарили комплиментами телеведущую многие отметили, что им приглянулся женственный лук Екатерины. «Красота спасет мир», «Ну какая красивая», «Наряд просто бомба», «Катя, какая талия», «Всем бы так выглядеть после лета», «Это корсет? Ну просто нереально круто выглядит», «Этот образ прям яркий, хоть и в черном цвете», — стали писать пользователи Сети.

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