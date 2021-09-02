Стрижка пикси и рваная челка: Кристина Асмус устроила младшей сестре полное преображение

Актриса решила сделать подарок Карине Асмус. Ее младшая сестра была очень похожа на знаменитую родственницу, но специалисты сделали все, чтобы у нее была своя изюминка во внешности.

Кристина Асмус многим знакома еще по сериалу «Интерны». Потом она снялась в таких картинах как «Текст», «Китобой». Также в прошлом году актриса пережила развод с Гариком Харламовым. Даже ради дочки Анастасии они не стали сохранять брак, а позже Кристина призналась, что она была инициатором развода. Теперь личную жизнь звезда оберегает, но 1 сентября она вместе с экс-мужем отвела наследницу в школу.

Не раз Кристина делилась кадрами со своей младшей сестрой Кариной. Поклонники отмечали, что у девушек поразительное сходство. Однако недавно актриса нарастила локоны и перекрасилась в блондинку ради роли. А 2 августа ее родственница готовилась отметить юбилей. В честь этого события она устроила для именинницы сюрприз. Асмус отвела сестру в салон красоты, где ее полностью преобразили.

«Это моя родная сестра Карина! У нее сегодня день рождения. 30 лет! И вот мы решили сходить сегодня в салон, подстричься, покраситься», — пояснила звезда. «Я конечно переживаю очень», — отметила Карина. «Уже, по моему, огонь! Красота! Сейчас яркие ногти будут», — заверила актриса.

Когда девушку увидела себя в зеркало, то буквально потеряла дар речи. Сестра Кристины теперь носит стрижку пикси с рваной челкой. Цвет волос стал медово-белый.

«У меня нет слов! Просто, трансформация!» — сказала она.

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