«Богиня из пены морской»: Инна Маликова красиво повернула соблазнительную ножку на прибрежных камнях

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительница Инна Маликова разместила кадры в мокрой рубашке и секси-купальнике.

Маликова, несмотря на осень, продолжает жить в летнем режиме: солнце, море и пляж. Инна в черном бикини с трусиками на завязках в виде шнуровки похвасталась стройными, длинными ножками.

Артистка подчеркнула упругую грудь лифом в виде ракушек. Сестра композитора Дмитрия Маликова искупалась прямо в золотых цепях и прямоугольных серьгах. Инна также надела на ногу маленький браслет. А завершила образ артистки объемная рубашка. Кипенно-белое изделие намокло и сексуально обтянуло фигурку певицы.

Маликова не скрыла белоснежную улыбку, а также плоский загорелый животик.

«Инночка, вы прекрасны, как всегда», «Вы такая милая», «Просто огонь», «Русалочка», «Какое великолепие», «Вышла богиня из пены морской. Инна, очень прекрасно выглядишь», «Инна, ты супер», «Счастливая, заряжаете своей улыбкой», — восхитились фолловеры Инны ее снимками с отдыха.

Напомним, ранее Инна Маликова похвасталась выдающейся грудью в комбинации корсетного костюма и яркого пиджака.

Смотрите также: