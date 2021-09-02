«А раньше так было нельзя?»: Волочкова в брючном костюме цвета лаванды предстала на рынке

Анастасия Волочкова не скрывает, что для нее роскошь — часть жизни. Она давно обосновалась в особняке, любит ездит на дорогостоящих автомобилях и отдыхать на фешенебельных курортах. При этом балерина носит платья, шорты и мини-юбки, которые подчеркивают ее фигуру Однако недоброжелатели не раз критиковали артистку за ее наряды, но и заявляли, что ей нужен стилист.

Обычно Анастасия не обращает внимания на хейтеров. Она предпочитает носить то, что ей нравится. Но в последнее время стиль балерины изменился. Она уже отметилась в жакете и укороченных брючках пудрового цвета, восхитив поклонников. Теперь артистка отправилась на рынок. Волочкова для похода за свежими продуктами облачилась в брючный костюм цвета лаванды и черную майку с кружевом.

Примечательно, что она также сделала пучок и неброский макияж. Сдержанный наряд вызвал шквал одобрительных отзывов. Анастасию стали хвалить за преображение.

«А в школу нельзя было так одеться?», «Настя, одета супер, костюм шикарный. Хорошо выглядишь», «А нельзя одеваться так постоянно?», «Вам очень идет такой стиль», «Шикарно выглядите, костюмы такого кроя, очень идут», «Как идут вам широкие брюки», «А раньше так было нельзя?», «Так идет этот стиль», «Ухоженная, стильная, загорелая», — прокомментировали пост подписчики.

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