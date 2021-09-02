«Больно быстро растут детки»: в соцсетях сравнивают сестру Децла с ее покойным братом

1 сентября известный продюсер Александр Толмацкий отвел своих детей от второго брака в школу. 61-летний мужчина выложил в Instagram фото с наследниками — 15-летним Федором и десятилетней Анфисой. Первый, по словам отца, пошел уже в десятый класс, а вторая — в шестой.

«Уж больно быстро растут детки…» — посетовал бизнесмен.

Подписчики в комментариях стали поздравлять отца и детей с Днем знаний. Но некоторые подняли другую тему: от пользователей социальной сети не укрылось то, что Анфиса выросла похожей на рэпера Децла — сына продюсера от первого брака, чья трагичная судьба долгое время обсуждалась в прессе. И хотя у девочки и ее покойного единокровного брата разные матери, ряд подписчиков Александра Толмацкого считает, что у них имеется явное сходство во внешности.

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Напомним, что Кирилл Толмацкий, он же Децл, умер в начале 2019 года от острой сердечной недостаточности. Его родители попытались наладить контакт с вдовой и сыном музыканта, но это вылилось в большую скандальную историю. Юный Антоний Толмацкий тоже решил стать рэпером, но не смог наладить конструктивный диалог со своим влиятельным дедушкой.

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