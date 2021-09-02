«Что за лиф? Срам и только»: Анна Седокова в намокшем купальнике не скрыла свою «сдобу»

Анна Седокова известна не только благодаря своему голосу, но и внешности. Певица успела стать мамой три раза к 38 годам. При этом у детей разные отцы. После третьих родов она долго не могла похудеть. В итоге ее фигура многим стали напоминать фигуру американской звезды Ким Кардашьян. В прошлом году артистка снова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, но даже после этого она перестала хвастаться своими формами.

Этим летом Анна снова отдыхает в США. Она проводит время с родными. При этом певица то и дело обнажается на камеру. На этот раз она запечатлелась в бассейне, целуясь с мужем. Артистка предстала в намокшем купальнике цвета фламинго, но трикотажный лиф не скрыл ее пышный бюст. Седокова решила посмеяться над сыном Гектором, который скривил лицо, увидев поцелуй мамы с отчимом.

«Вся жизнь идет, а мы в ней Гектор», — написала она.

Поклонники были впечатлены пикантным кадром. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто подверг певицу критике. «Чувствую, скоро нас будет четверо!», «И пусть весь мир подождет», «Такую не обхватишь», «Что за лиф такой? Срам и только», «Вот это дыньки», «Ким отдыхает, посмотрите на эти формы?», «Сдобная девушка», «Нет, ну зачем такой срам выставлять?» — прокомментировали пост подписчики.

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