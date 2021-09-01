«Лифтолук»: Навка отметилась в джинсах и куртке оверсайз из денима в первый день осени

Татьяна Навка не скрывает, что привыкла много работать. Даже во время пандемии она готовилась к ледовым шоу и тренировала дочку Надежду, которой семь лет. А этим летом спортсменка успела привести постановку в Сочи, а затем несколько недель провела в Греции, где отдохнула с семьей. Однако они вернулись в Москву к 1 сентября, так как младшая дочка звезды готовилась впервые пойти в школу.

Примечательно, что Навка провела день насыщенно. Она успела потренироваться, а потом проводить наследницу в первый класс. Фигуристка запечатлела себя в лифте. Она поддержала тренд на денима, облачившись в джинсы скинни и куртку оверсайз из такого же материала. Спортсменка подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она также была без макияж, показав ровный загар.

«Лифтолук», — написала звезда.

Вечером Татьяна посетила салон красоты, где ей сделали укладку. Она похвасталась пышными прядями, крутясь в специальном кресле.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда льда. Многие одарили ее комплиментами. «Ну хороша», «Татьяна! Какая же вы красивая женщина!», «Стильная», «Вам все идет», «Без макияжа еще более юная», «Какая красотка», «Хочется вами любоваться», «Волосы роскошные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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