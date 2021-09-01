Сразу после праздничной линейки 1 сентября Екатерина Волкова поехала на кладбище

2020 год навсегда изменил дату 1 сентября для звезды «Ворониных» Екатерины Волковой. День знаний был омрачен смертью ее коллеги по сериалу Бориса Клюева. Мужчина умер в возрасте 76 лет в результате тяжелой болезни.

И вот, спустя год, 39-летняя актриса призналась, что 1 сентября для нее теперь очень непростой день. С утра она отвела дочь Лизу в школу на праздничную линейку, а сразу после этого поехала на кладбище, чтобы почтить память Клюева.

«Веселье, искренняя радость, и тут же грусть… И много-много воспоминаний о нашем дорогом и любимом папочке», — описала этот день Волкова в Instagram, опубликовав совместные фотографии с Борисом Владимировичем.

Напомним, семейный сериал «Воронины» снимался с 2009 по 2019 годы и растянулся на 24 сезона. Клюев играл ворчливого пенсионера Николая Петровича, свекра героини Волковой. За долгие годы съемок они, и вправду, стали как семья. После смерти артиста проект решили не продолжать.

Актер похоронен на Троекуровском кладбище.

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