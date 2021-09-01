«Красавица Венера»: Анна Семенович сразила крупной грудью в алом платье с декольте

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Анны Семенович появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала свою пышную грудь в платье с откровенным декольте.

Семенович в перерыве между съемками исполнила песню. Анна отметила, что в ночное время не так уж и легко оставаться бодрой на работе. Однако с сонливостью артистка борется зажигательными танцами. А комплименты поклонников заряжают Семенович энергией на все оставшиеся проекты. К тому же, знаменитости есть, чем порадовать фанатов.

Семенович похвасталась роскошными формами в алом платье с массивным поясом. А вырез на подоле яркого изделия слегка оголил сочные ножки артистки.

«Роскошная Анечка», «В этом платье вы огонь! Очень красивое», «На тебя, моя душа, век глядел бы не дыша», «Ох, Вы красавица Венера», «Красавица и талантливая. Ручки у вас красивые, а вы их прячете под этими фонариками. Рукавчики в обтяжку сделали бы вас еще сексуальнее», «Сладкая женщина», — написали в комментариях под видео восторженные поклонники Анны.

Напомним, ранее стиль Анны Семенович оценил историк моды Александр Васильев. Он подчеркнул, что певица одевается ярко и броско.

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