Девочка со скрипкой: Татьяна Лютаева показала свои школьные фотографии

В День знаний 56-летняя актриса Татьяна Лютаева вспомнила свои школьные годы и поделилась с поклонниками черно-белыми фотографиями юных лет. Звезда «Гардемаринов» показала себя милой девочкой с бантиками и букварем, а также со скрипкой и пионерским галстуком. Есть также фото с прогулки, на котором будущая заслуженная артистка РФ запечатлена в майке и короткой юбочке.

Лютаева поздравила подписчиков с 1 Сентября, а они в ответ восхитились в комментариях красотой юной Татьяны.

Напомним, что актриса родилась и выросла в Одессе. В школе она была худой, стеснительной и немного нелепой, никто и подумать не мог, что когда-нибудь эта девочка станет актрисой и даже первой красавицей советского кино. Кроме скрипки, она также занималась спортом, дружила с мальчиками. И лишь в старших классах проявился ее талант, когда Лютаева увлеклась театром. Выбор актерской профессии оказался для девушки крайне удачным — уже после первого фильма она стала известна на весь Советский Союз.

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