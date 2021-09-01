«Какие массивные плечи»: Литвинова показала точеную фигуру в купальнике-бандо на яхте

Актриса 1 сентября запечатлелась на отдыхе, позируя в в лучах солнца. Поклонники были впечатлены тем как она выглядит без фильтров и фотошопа.

Рената Литвинова является одной из самых ярких отечественных актрис. У нее есть своя манера разговора и даже свой стиль в одежде. Не раз она становилась гостьей на шоу «Вечерний Ургант» и демонстрировала не только свою утонченность, но и чувство юмора. В последнее время блондинка все чаще сама занимается режиссурой, а также продолжает дружить с Земфирой. Ее дочка Ульяна уже стала самостоятельной и снимается для глянца, а также в фильмах мамы.

1 сентября большинство звездный родителей отправились на школьные линейки с детьми. А вот Рената на этот раз пропустила День знаний. Она поделилась кадрами с отдыха, заставив поклонников завидовать. Актриса позировала на яхте в лучах солнца. Она предстала в черном купальнике-бандо и без макияжа. Литвинова покрасовалась с бокалом, демонстрируя стройную фигуру, положив изящно ногу на ногу.

Поклонникам редко удается увидеть Ренату в купальнике. Многие были впечатлены тем, как она выглядит в 54 года. «Ох, какая леди», «Вот так нужно встречать 1 Сентября», «Красотка, такая фигурка — вах», «Какие массивные плечи», «Такая талия в 54 года?», «Вы словно из времен Монро», «Чувствую, вам хорошо, кайфуйте», «Крутая», «Рената, восхищает», «Аристократка во всем», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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