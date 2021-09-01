«Пока папа в фэшн-командировке»: детей Киркорова 1 сентября в школу отвел дедушка

1 сентября Филипп Киркоров, как и многие другие звездные родители, показал поклонникам своих детей-школьников, готовых отправиться в поход за знаниями в новом учебном году. Правда, 54-летний папа признался, что не смог лично отвести Аллу-Викторию и Мартина-Кристина на линейку. Он доверил эту высокую миссию своему 89-летнему отцу, причем уже не в первый раз.

«Настроены на интересные приключения и важные открытия, — написал Филипп о своих детях в Instagram. — А когда рядом такой опытный и мудрый наставник как Бедрос Киркоров, успех гарантирован! Конечно, по доброй традиции дедушка отвел внуков в школу на 1 Сентября, так что дети в надежных руках, пока папа в фэшн-командировке».

На опубликованных фото видно, что 9-летние наследники Киркорова не уступают своему звездному родителю по уровню стиля. Наверняка, даже в своей продвинутой школе они — самые модные. Их отец, кстати, уехал в Италию на показ новой коллекции Dolce & Gabbana — ищет там подходящий наряд для своего юбилейного вечера в честь 55-летия.

«Король российской эстрады» добавил, что его дочь пошла в четвертый класс (она несколько старше брата), а сын — в третий. Напомним, оба наследника звезды родились от суррогатной матери.

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