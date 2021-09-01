«Дитя солнца»: Евгений Капорин из «Сватов» разместил редкий снимок из детства

Актер Евгений Капорин, который получил широкую известность благодаря сериалу «Сваты», в Instagram разместил снимок из детства. На фотографии ему не больше десяти лет. Судя по всему, он на кадре пошел в школу.

«Дитя солнца», — кратко подписал он кадр.

«Настоящий краш», «Какой красивый мальчик», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Капорин был задействован с пятого по седьмой сезон сериала «Сваты». Он сыграл роль друга Жени Ковалевой в исполнении Анны Кошмал — Алексея Долдонова или просто Лехи.

Заметим, что в кино Евгений Капорин снимается с 2008 года. В частности, он снялся в рейтинговом сериале «Агенты справедливости». В нем он исполнил роль помощника частного детектива эксперта Юрия Ивченко.

Евгений Капорин — обладатель Гран-при Международного конкурса юмора и сатиры, проходящего в Одессе. Кстати, одно время ему приписывали роман с Анной Кошмал.

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