«Анечка не изменилась»: в День знаний Банщикова показала свои школьные фото

Поклонники отметили, что актриса уже в детстве была красавицей.

1 сентября многие родители, в том числе и звездные, отправили своих детей в школу. Впереди классные часы, контрольные, физ-ра, домашка и отметки в дневнике. Причем нагрузка зачастую ложится не только на учеников, но и на их пап и мам.

«Родители, крепитесь! Снова школа. Всех с 1 Сентября», — подбодрила коллег и поклонников актриса Анна Банщикова в Instagram.

Хоть у самой 46-летней артистки трое детей, двое их которых школьного возраста, в День знаний она вместо фотографий с линейки выложила снимки своих юных лет. Анна показала, как носила красный пионерский галстук и косички отличницы.

«Какая хорошенькая», «С первого класса ничуть не изменилась — все та же девчонка!», «Такая миленькая», «Ой, вы совсем не поменялись», «Какая же вы красивая», «Вообще Анечка не изменилась, бывает же такое!» — отреагировали подписчики Банщиковой в комментариях.

Напомним, актриса родилась и выросла в Ленинграде. Ее отец ушел из семьи как раз, когда девочка пошла в первый класс. Далее ее воспитывала мама, инженер-конструктор по профессии. Но на будущее Ани повлияла бабушка — солистка Ленинградского театра музыкальной комедии. С раннего детства девочка много времени проводила за кулисами, позже занималась балетом и фортепиано. Также известно, что Банщикова окончила питерскую среднюю школу № 254.

Смотрите также: