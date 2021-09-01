«Уже статный молодой человек»: Рудковская и Клявер показали своих второклассников

Парад детей звезд, отправившихся грызть гранит науки 1 сентября, продолжается. Своим наследником, который уже в восемь лет является знаменитостью, похвасталась в соцсетях Яна Рудковская. Она опубликовали фото Гном Гномыча, стоящего возле школы с огромным букетом роз, и объявила, что мальчик пошел во второй класс.

По словам его матери, юный Саша Плющенко, несмотря на сложные тренировки, хорошо учится и имеет в школе много друзей. Кстати, скоро называть мальчика Гномом будет уже некорректно: сын известного фигуриста растет, и не только в спортивном плане.

«За лето Саша вырос на 4 сантиметра, совсем уже статный молодой человек», — пишет Рудковская в Instagram.

Еще один второклассник подрос у певца Дениса Клявера. Его младшему сыну Даниэлю в сентябре исполнится восемь лет. А в День знаний мама и папа вместе проводили мальчика в школу.

«Всех с началом учебного года! И детей, и родителей. Мы пошли во второй класс: Даня впервые, а мы с Иришей снова», — иронично написал артист, намекая, что обычно родителям приходится проходить школьную программу вместе со своими детьми.

Teleprogramma.pro желает звездным наследникам интересной учебы и побольше беззаботных школьных деньков!

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