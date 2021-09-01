«Терпи, дочь, осталось четыре года»: Постовалов из «Уральских пельменей» показал наследницу

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов в Instagram разместил редкий кадр со своей дочкой, которую он нечасто показывает широкой общественности.

Как рассказал Роман Постовалов, для него школа всегда была каторгой из-за ранних подъемов. Химия часто была первым уроком, поэтому таблицу Менделеева он так и не выучил. Он просто спал на первом уроке. По словам Постовалова, свою десятку он честно отмотал.

«Терпи, дочь, осталось четыре года! УДО не предвидится. Понятно, что школа — радость, но я уверен, что каждого она чем-то бесила. Чем школа бесила/грустила/расстраивала вас? Давайте правду!» Роман Постовалов

Напомним, что Роман Постовалов женат на девушке по имени Галина. Все свое свободное время он посвящает семье. При этом юмористу часто приписывают роман с другой участницей «Уральских пельменей» — Ксенией Корневой. На самом деле они просто хорошие друзья, которые в сценах играют мужа и жену.

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