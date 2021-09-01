Татьяна Кравченко в ночнушке с растрепанными волосами предстала в гримерке перед спектаклем

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram записала обращение к своим поклонникам. На кадрах она появилась в одной ночнушке и с растрепанными волосами. Звезда сериала «Сваты» находилась в этот момент в гримерке перед выходом на сцену. Актриса возмутилась, что в Сети появляются то и дело левые аккаунты от ее имени.

«У меня один единственный аккаунт — Татьяна Эдуардовна Кравченко. Пишите туда. Это меня так возмущает вообще. Ну люди деньги так зарабатывают». Татьяна Кравченко

Ниже под записью она сделала соответствующие пояснения: «Дорогие друзья! Хочу поставить точку в этом вопросе! P. S. В ночнушке, потому что спектакль «Под одной крышей» в театре «Ленком» начнется через пять минут!»

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась по роли Валюхи Будько в сериале «Сваты». Недавно в Грузии досняли седьмой сезон. Он выйдет на экраны в конце осени. Эта часть станет последней. Снимать продолжение картины режиссеры не планируют.

Смотрите также: