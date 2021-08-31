«Городская штучка»: Карпович предстала в молочном платье оверсайз и кедах в последний день лета

Мирослава Карпович прославилась благодаря «Папиным дочкам». С тех пор она стала совсем взрослой, но одно время не снималась в кино. Девушка попробовала построить карьеру модели и стала востребована. Но несколько лет назад артистка снова стала играть в театре и ездить на съемки. Примечательно, что год назад она стала встречаться с Павлом Прилучным. Тогда актер только ушел от жены Агаты Муцениеце.

До сих пор Мирослава предпочитает не говорить о личной жизни. Изредка ее видят в компании Павла. Этим летом они вместе отдохнули на Мальдивах. А вот теперь актриса готовится к новому сезону в театре и началу осени. Обычно она хвастается новыми нарядами. Ей нравится романтические образы. 31 августа Карпович похвасталась молочным платье макси свободного кроя и с мелким цветочным принтом и поясом. Наряд дополнили кеды.

«Все, отращиваю косу, начала с чупчика. Городская штучка», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мирослава. Многие отметили, что ей пойдут длинные локоны, а также оценили ее новый наряд. «Воздушная фея волшебница», «Невероятной красоты», «Мирославочка, вы такая красивенькая, миленькая и хорошенькая», «А какого размера платье? Как раз на Мирочку! Мой любимый размер!», «Такую красоту и нежность только обнимать и целовать», — прокомментировали кадры подписчики.

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