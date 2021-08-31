Первый танец молодоженов: Моргенштерн закружил возлюбленную в пышном платье в лепестках алых роз

Алишер Моргенштерн не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей. В свои 23 года он может позволить себе любую приходить от часов с бриллиантами до дорогостоящих автомобилей. При этом рэпер занимается благотворительностью, помогает маме и балует невесту Дилару. На день рождения он не только подарил ей машину, но и чемодан с пять миллионами рублей.

В этом году пара решила сыграть свадьбу. Торжество они наметили на последний день лета. Примечательно, что Моргенштерн решил сделать свадьбу в стиле 90-х. Во время выкупа невесты, он участвовала в конкурсах, а на стенах были плакаты. Потом влюбленные расписались в ЗАГСе и отправились кататься на арендованном лимузине. Вечер продолжился уже на банкете, организованном в шатре.

После публичных неурядиц Алишер пригласил Ксению Собчак вести торжество. Более того, он признался, что дружит с ней, хоть на публике они и делают вид, что конфликтуют. Согласился спеть после скандала и Александр Ревва. Он тоже приехал на свадьбу. Кульминацией вечера стали не конкурсы для гостей и шоу, а первый танец молодожен под трек Александра Серова — «я люблю тебя до слез».

Моргенштерн закружил возлюбленную, облаченную в белое платье с пышной юбкой. На них обрушились лепестки алых роз. Молодожены танцевали, наслаждаясь моментом. Романтический вид восхитил даже Собчак. Потом произошел перфоманс. Все вышли на улицу, а жених и невеста поменялись местами и нарядами. Дилара в костюме приехала на белом коне. Уже после представления начался салют прямо на реке.

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