«Никогда я такого счастья не испытывал»: Моргенштерн расплакался перед Гордоном

Алишер Моргенштерн редко дает интервью. В свое время он даже не стал идти на шоу к Ксении Собчак. В свои 23 года артист может позволить себе все от дорогих тачек до бриллиантов. Рядом с ним находится возлюбленная Дилара, с которой он женился 31 августа. Однако незадолго до свадьбы рэпер пообщался с Дмитрием Гордоном.

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Он откровенно рассказал, что его мама живет в Европе, но сам артист туда переезжать не хочет. Также Алишер признался, что поменял фамилию на мамину в 14 лет, чтобы продлить род. Во время общения Моргенштерн тепло отзывался о возлюбленной. Он рассказал, как Дилара его утешила. Более того, рэпер отметил, что очень ценит семью и верит в бога.

«Когда мне девочка сделала предложение, Я полетел в Уфу. Она мне сделала предложение. Никогда я такого счастья не испытывал, как сейчас! Я понял, что богатство это семья, это люди рядом! Я для себя сделал все что можно. Я начал делать для людей вокруг счастливыми и получаю от этого в разы больше, чем от того, что делаю для себя», — признался артист.

Этим летом он объявил благотворительный флешмоб по сбору средств на лечение ребенка. Он рассказал, что нужно 160 млн руб. (около $2,2 млн) — столько стоит один укол препарата, который необходим крохе. По словам рэпера, каждому его подписчику было надо скинуть по 16 рублей, чтобы собрать сумму. Когда он понял, что поможет ребенку, то его пробило на чувства.

«За последнюю неделю я испытал столько эмоций, сколько не испытывал за всю жизнь ни под какими…, ….., никогда. Ничто рядом не стояло! Я вчера подхожу к ней (к своей девушке Диларе Зинатуллиной, которая тоже присутствовала на интервью. — „Гордон“) — ….., сейчас зареву, …. — и говорю: „Мне очень плохо. Мне кажется, я сейчас умру“. Какая-то паранойя была сумасшедшая. А мы сейчас собираем деньги ребенку… И в один момент я понимаю: мы соберем!» — вспомнил Алишер.

Он признался, что тогда сильно расплакался. К слову, когда рэпер давал интервью, то тоже пустил слезу.

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