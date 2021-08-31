«Нескромненько»: беременная Нюша в шелковом мини-платье сверкнула загорелыми бедрами

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, выступает с юных лет. Певица буквально выросла на глазах поклонников. Она признавалась, что раньше скрывала свою личную жизнь. После расставания с Егором Кридом девушка долго молчала, но теперь уже открыто говорит об их романе. Она обрела счастье с Игорем Сивовым, от которого родила дочку Симбу. А не так давно артистка объявила, что снова беременна.

Этим летом Нюша предпочитает много путешествовать. Она побывала в Турции, отдохнула на Кипре и недавно повеселилась на празднике у подруги, приехав на Алтай. Певица уже не скрывает округлившийся живот. При этом она старается выглядеть женственно и стильно. На днях артистка покрасовалась в мини-юбке, а вот теперь она запечатлелась в шелковом мини-платье и модных шлепках. А вот ее дочка была в тунике и брюках из такой же ткани. Они устроили фотосессию.

«Copy cats, сказала „хочу платье, как у мамы“. Сказано-сделано!» — написала звезда.

Family look певицы восхитил поклонников. Многие также заметили, что Нюша выглядит привлекательно даже в интересном положении. «Модницы», «Какая секс-мама», «Прекрасный семейный лучок», «Нескромненько», «Такой нежный животик», «Изящные бедра, такие не спрятать», «Стильная мама», «Как хочется полюбоваться вами подольше», «Фигурка роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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