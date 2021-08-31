«Ангел с изюминкой»: невестка Орбакайте в розовых велосипедках подчеркнула округлые бедра

Кристина Орбакайте четыре года назад погуляла на свадьбе старшего сына Никиты Преснякова. Молодой музыкант сыграл женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Девушка была его соседкой по даче. Примечательно, что артист был очарован блондинкой и дождался ее совершеннолетия, чтобы сделать предложение руки и сердца. Пара часто вместе отдыхает и устраивает вечеринки на бывшей даче Аллы Пугачевой, которая является бабушкой Никиты.

Избранница музыканта работает моделью. Она не скрывает, что следит за своей фигурой. Однако после отпуска на Кипре невестка Орбакайте призналась, что поправилась. Она сразу вернулась к тренировкам. На днях Алена устроила фотосессию, примерив нюдовый корсет и кожаные брюки. Она сделала акцент на талии. А вот теперь жена Никиты выбрала более смелый наряд.

Краснова отправилась к косметологу, облачившись в толстовку в модной расцветке и розовых велосипедках. Она осветлила передние ряди, собрав волосы в хвост. Девушка покрасовалась в уборной, засветив свои округлые бедра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Она получила множество комплиментов. «Ну это вообще», «Идеальная! Красотка неописуемая!», «Очень красивая! Ни на кого не похожа», «Ангел с изюминкой», «Красотка, тебе так идет этот наряд», «Современная Барби», «Фигура топчик», «Выглядишь безупречно», «Какая классная, ножки — идеал», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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