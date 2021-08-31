Без макияжа и укладки: Вера Брежнева показала, как выглядит по утрам

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Она не скрывает, что любит сцену и публику. Певица — частая гостья на разные мероприятиях. Также она регулярно ездит на съемки. Жена Константина Меладзе привыкла к тому, что нужно совершать несколько поездок в день. Но этим летом артистке удавалось совмещать работу и отдых. Она побывала в Италии и Греции, а недавно увиделась с младшей дочкой в Киеве, перед началом учебного года.

больше по теме Вера Брежнева в трикотажном платье по фигуре и кедах подчеркнула стройные щиколотки Певица похвасталась своим образом. Она поддержала тренд на трикотажные наряды.

Поклонники привыкли к тому, что Вера всегда выглядит безупречно. Она научилась подбирать наряды, которые выгодно подчеркивают фигуру, а также часто сама делает макияж. Но 31 августа певица решила показать, как выглядит по утрам. Она оказалась не дома, а в салоне красоты, где предстала в черном костюме и без макияжа. Брежневой волосы замотали в полотенце перед стрижкой.

«Утро началось, а значит, началось красиво», — отметила она.

Потом артистка похвасталась обновленной прической. Она состригла длину, убрав кончики. Вера покрасовалась на камеру, демонстрируя прямые локоны. Она призналась, что осталась довольна результатом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие написали ей комплименты. «Вера, вы потрясающая!», «Вы безупречны», «Красивые волосы», «Лицо без макияжа — настоящая красота», «Это прекрасно», «Невозможно хороша», «Просто ангел», «В этом мире вы одна такая», — прокомментировали кадры подписчики.

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