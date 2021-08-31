«Стыда нет никакого»: Голубкина резко высказалась о Пугачевой и Киркорове

Актриса порассуждала о том, что у современных звезд-женщин не осталось стыда, а у мужской половины селебрити - совести.

Вечером 30 августа актриса Мария Голубкина устроила «прямой эфир» со своими подписчиками в Instagram за рулем автомобиля. 47-летняя артистка поделилась, что придумала идею для новой телепередачи. Шоу должно называться «Ни стыда, ни совести». Его героями, по задумке Марии, будут становиться современные женщины, у который не осталось стыда, и мужчины, живущие без совести. Они будут разбиваться на команды по половому признаку и выяснять отношения. В качестве первых участников Мария предложила Ксению Собчак и Константина Богомолов или себя и Николая Фоменко.

«Я думаю, что это идеальное сочетание: бабы, у который потерян стыд, и мужики, у которых напрочь отсутствует совесть. Она у них даже не потеряна — ее просто не было», — рассуждает Голубкина.

Кто-то из поклонников предложил актрисе пару Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

«У Аллы Пугачевой, конечно, стыда нет никакого… И у Киркорова стыда нет. Это два «ни стыда». Потому что Киркоров тоже… в общем-то. Бесстыжий», — прокомментировала Мария.

А вот есть ли у нового мужа Примадонны Максима Галкина совесть, актриса затруднилась ответить. Зато добавила, что те, кто становится звездами, изначально не должны иметь никакого стыда, а совесть известные люди теряют уже потом — в зависимости от размеров гонораров.

Кстати, ей так же предложили пару Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина, но Мария заявила, что не знает, кто это такие.

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