«Как в армию!»: Машков потребовал, чтобы сын Золотухина состриг свои шикарные кудри

В конце августа актриса Ирина Линдт показала, как преобразился ее 16-летний сын от Валерия Золотухина. Этим летом юный Иван стал студентом Театральной школы Олега Табакова. Его приняли в это учебное заведение, которым руководит Владимир Машков, и теперь юноше открыта дорога к покорению актерской профессии.

Правда, худрук распорядился, чтобы наследник Золотухина состриг свои золотые кудри. И перед поступлением Ивану пришлось обзавестись короткой стрижкой, которая сделала его более мужественным.

«С утра срезали кудри… Я аж прослезилась — как в армию! Но Владимир Львович сказал, значит, надо!» — написала Линдт в Instagram, опубликовав фото сына после парикмахерской.

Она пожелала юноше удачи и интересной самостоятельной жизни. Судя по фото, на котором Иван стоит вместе с собранным чемоданом, парень теперь будет жить отдельно от матери — настоящий студент. Ждем ярких ролей от наследника актерских генов.

Напомним, Иван — третий сын Валерия Золотухина от незарегистрированного брака с Ириной Линдт. Актер умер, когда мальчику было всего восемь лет. С каждым годом парень становится все больше похож на своего знаменитого отца. И, как уверяет его мать, Золотухин дал наследнику гораздо больше, чем внешность.

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