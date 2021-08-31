«Женственность — это ты»: Лобода обнажила пышную грудь в тонкой майке с кружевом

Светлана Лобода признавалась, что является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она регулярно дает гастроли и выступает на частных мероприятиях. Даже во время пандемии ей удавалось блистать на сцене. При этом она старается уделять внимание дочками Евангелине и Тильде, которых перевезла жить в Европу. Недавно артистка выступила на «Новой волне». Она сразила публику точеными формами и смелыми нарядами.

Теперь Лобода снова много гастролирует. На сцене она появляется в соблазнительных платьях или боди. Однако артистка не раз доказала, что не наряд ее красит, а она наряд. Накануне блондинка решила запечатлеть себя в гримерке. У нее были пышные локоны и броский макияж. Светлана приблизила камеру, обнажив округлый бюст в тонкой майке с кружевом и черном лифе. Она показала красоту ложбинки.

Поклонники вновь восхитились красотой звезды. Многие оценили ее формы. «Такая вы у нас всего одна», «Ну какова красота», «Кролик Роджер потерял свою Джессику», «Женственность — это ты», «Такое не спрятать», «Зачем вы нас маните?», «Прям Монро, хороша и бешена», «Эта майка смотрится лучше любого наряда», «Ну просто бомба», «Света поражает, как комета» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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