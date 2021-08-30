«Лисьи носики показались»: Бузова в тонком топе без белья «случайно» засветила упругий бюст

Телеведущая после рабочего дня засняла себя на видео, не скрыв пикантные части тела после душа.

Ольга Бузова не скрывает, что для нее внешность важна. Она ухаживает за собой, а также старается следить за фигурой. Однако этим летом телеведущая дала себе немного расслабиться. Уже после отпуска в Италии она призналась, что поправилась. Потом в Минске, где артистка участвовала в шоу «Х-Фактор», она часто лакомилась драниками и эклерами. При этом звезда без стеснения носила мини.

А теперь Ольга проводит время в Москве. Она каждый день ездит на съемки. На этот раз блондинка также успела сыграть в игру «Правда или действие» с блогерами. Она озвучила сумму своих ежемесячных трат, а также не постеснялась блеснуть фигурой в трусиках. А вот вечером уже без всяких условий со стороны других участников, Бузова решила показать, как выглядит после душа. Она позировала в клетчатых штанах и тонком топе, не скрывшим ее бюст.

«Во-первых, снимаю для вас специально без фильтров. Вот только смыла макияж!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились естественной красотой артистки. Многие одарили ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил ее за пикантный вид. «Хорошенькая, лиса», «Оля, срамота! Прикройся», «Зачем топ, если все видно?», «Лисьи носики показались», «Пышная конфетка», «Такой бюст и плоский живо — красота», «Без макияжа миленькая», «Волосы еще влажные, точно умылась?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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